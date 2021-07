Appuntamento con la “Serata siciliana” a Castagnole delle Lanze

Il Comune di Castagnole delle Lanze insieme alla Associazione Gemellaggi e alla Polisportiva Castagnolese, organizzano, presso il centro sportivo del paese, la quarta edizione della “Serata Siciliana”.

L’appuntamento è per sabato 10 luglio dalle ore 20 in poi, e consiste in una cena con menu tradizionale della Sicilia (Arancini, Antipasto misto siciliano, Sfincione, Cannoli con ricotta), con accompagnamento musicale del gruppo “Acquavite”, che interpreta musiche tradizionali di quella regione.

Il costo della serata è di 15 euro, vino e bevande escluse, ed è necessaria la prenotazione per motivi organizzativi: telefonare possibilmente entro il 7 luglio ai numeri 338.5081683 – 333.2246772 – 339.6247883.