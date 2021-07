Anziana truffata da una donna ad Asti, l’allerta della Farmacia di corso Savona

Continuano le segnalazioni di truffe nell’Astigiano, riuscite o tentate, in danno di persone anziane; l’ultima è avvenuta ieri ad Asti con una donna che si è spacciata per una collaboratrice di una farmacia riuscendo così a truffare una persona anziana.

A raccontare come sono andati i fatti con un post sulla propria pagina facebook è la Farmacia di Corso Savona ad Asti che di seguito riportiamo integralmente:

“Siamo venuti a conoscenza di un grave episodio avvenuto ieri, giovedì 22/07, ai danni di una persona anziana, residente nei pressi della farmacia.

Una donna distinta, spacciandosi per una nostra collaboratrice, è riuscita a farsi aprire la porta dall’anziana per consegnarle dei prodotti di cui alleghiamo foto (peraltro prodotti che la nostra farmacia NON tratta) richiedendo il pagamento di € 20 per prodotti e consegna” si legge nel post della Farmacia.

I parenti della vittima di questa truffa procederanno a denunciare il fatto alle autorità.

Siamo sinceramente dispiaciuti per l’accaduto e raccomandiamo a tutti di mettere in guardia i propri parenti anziani soli in casa, prestare attenzione a questo genere di episodi e segnalarli immediatamente alle forze dell’ordine.

Per qualsiasi dubbio, prima di aprire la porta a sconosciuti che dichiarano appartenenza alla farmacia, contattateci allo 0141 530263″ conclude la Farmacia nel suo post.