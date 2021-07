Andrea Modellato e Chiara Migliore insieme per il singolo Someone After You

Confermata per il 30 Luglio l’uscita del brano Someone After You, secondo inedito del produttore Andrea Modellato e il primo della ballerina e cantante Chiara Migliore.

I due, grandi amici nel privato, hanno deciso di collaborare insieme durante una vacanza fatta insieme nell’estate del 2020, e dopo un anno di lavori il progetto ha finalmente preso forma.

La canzone è stata lavorata in buona parte dal team di produzione con cui Andrea aveva già collaborato per il suo brano precedente Be My Sunlight, tra i membri della squadra figurano in particolare Luca Testa, Dj Italiano di fama internazionale che ha seguito le registrazioni presso i suoi Head Music Studios a Torino e i celebri Abbey Road Studios di Londra dove il brano è stato masterizzato da Andy Walter, uno degli ingegneri del Mastering più importanti al Mondo.

Per Chiara questo brano rappresenta il suo esordio nel mondo musicale dopo 16 anni di carriera nella Danza. Pur non avendo mai avuto esperienze musicali professionali prima d’ora si è comunque cimentata nel canto durante gli anni a livello amatoriale, e questo fattore ha contribuito notevolmente alla sua selezione in questo progetto

Il brano verrà pubblicato e distribuito rispettivamente da Reload Music e Sony Music Italia.