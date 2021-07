Ancora un week end alla grande per “Calosso c’è” e nuovi appuntamenti in vista

Teatro ed enogastronomia sono stati i protagonisti di questo nuovo fine settimana di “Calosso c’è” la rassegna di eventi organizzata dal Comune di Calosso in collaborazione con le associazioni locali. Il fulcro degli appuntamenti del week end appena trascorso è stato il magnifico parco del Castello di Calosso, messo a disposizione dalla famiglia Balladore Pallieri per una location che rende ancora più emozionante il tutto, la location perfetta per una serata teatrale a parlare di stelle e per un gustoso pic nic con vista panoramica a suon di musica.

Ma, ovviamente, non finisce qui. “Calosso c’è” prosegue anche il prossimo fine settimana.

Sabato 31 luglio al Teatro Comunale di Calosso ci sarà una “Serata… in Musica” con il “Coro Cabalestra” di Canale e la musica e canto lirico con protagonisti formati al Conservatorio “A. Vivaldi” di Alessandria.

Si prosegue poi domenica 1 agosto, alla Nuova Polisportiva Calossese a Piana del Salto con una nuova “Serata di mezza estate”. Si inizia alle 19,30 con l’apericena da prenotare al 340.3490877 entro venerdì 30 luglio.

Dalle 21 la serata proseguirà ad ingresso libero con i Mala Hora, band specializzata nella musica balcanica che porterà a spasso tra i paesi attraversati dal Danubio.