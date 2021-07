Anche ad Asti sarà possibile firmare per il Referendum “Eutanasia legale”. I primi due appuntamenti di raccolta firme sono per sabato 3 luglio e mercoledì 7 luglio, in entrambe le occasioni dalle 9:30 alle 12:30 sotto i portici Anfossi di Piazza Alfieri. Nelle settimane a venire seguiranno altre iniziative e momenti di raccolta, in altre parti della città, che comunque avrà come termine temporale quello del 30 settembre.

L’iniziativa di un Referendum per rendere legale l’Eutanasia è stata lanciata dall’Associazione Luca Coscioni dopo anni di proposte di legge popolari non prese in considerazione dal Parlamento; ben presto hanno aderito trasversalmente partiti, associazioni e gruppi di cittadini. Ad Asti l’iniziativa ha come referente provinciale Pinuccia Cantarella (pinucciacantarella@gmail.com) e vede come autenticatore il consigliere comunale Mauro Bosia.