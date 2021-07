Alla ricerca di una globalizzazione diversa, ad Asti Carlo Cerrato presenta il suo nuovo libro

Ambiente, cibo, diritti, diseguaglianze: da no-global a new-global. A venti anni dal G8 di Genova i temi dello scontro sono agenda di governo per le maggiori istituzioni mondiali. Se ne parlerà lunedì alle 18 al Nuovo Circolo Nosenzo di via Corridoni ad Asti in occasione della presentazione del libro “Mani Bianche Zona Rossa – Genova G8/Capitol Hill” di Carlo Cerrato che dialogherà con Beppe Rovera.

Il libro, edito da Erga Edizioni di Genova e’ in distribuzione nazionale e sulle maggiori piattaforme on line e’ un contributo di impianto originale all’approfondimento dei temi della globalizzazione alla luce dell’evoluzione dei movimenti di contestazione e delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione nell’arco di due decenni.

“E’ un racconto a trenta voci – spiega l’autore – attraverso la memoria di telecineoperatori e giornalisti della sede Rai di Genova e gli approfondimenti di alcuni protagonisti come Luisa Morgantini, ex vice presidente del Parlamento europeo, Monica Lanfranco, scrittrice femminista, Mauro Boccaccio, giornalista all’epoca Capo Ufficio stampa della Regione Liguria, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food e di Terra Madre, e Antonio Di Bella , corrispondente Rai dagli Usa e testimone minacciato dell’assalto a Capitol Hill. Il libro e’ arricchito copertina animata a realtà aumentata e da video scaricabili mediante qr code con la App Vesepia.”

Carlo Cerrato, giornalista, all’epoca del G8 era responsabile della redazione giornalistica Rai per la Liguria. Le presentazioni proseguiranno martedì 13 alla Libreria Feltrinelli di Genova e il giorno 22 a Sestri Levante.