Alla Bottega Rava e Fava di Asti aperte le prenotazioni per l’olio extra vergine di oliva italiano biologico

Dal 7 al 25 luglio si potranno prenotare le latte da 3 e/o 5 litri di olio extra vergine di oliva italiano biologico provenienti dalle tre filiere etiche di Altromercato.

Si andranno a raccogliere le adesioni per la Cooperativa toscana Frantoio del Parco della Maremma, la Cooperativa calabra Agrinova e la siciliana Valdibella.

Saraà possibile prenotare direttamente alla Bottega Rava e Fava di via Cavour 83 in Asti o tramite modulo on line cliccando QUI. La campagna dell’olio vuole creare un rapporto diretto tra produttore e consumatore offrendo un prodotto di alta qualità e frutto di una filiera etica attenta all’ambiente e alle persone coinvolte.

PRENOTAZIONE OLIO EVO ALTROMERCATO LUGLIO 2021