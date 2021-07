Alba: emergenza Coronavirus, sono tre i positivi in città

Nuovo aggiornamento da parte dell’Amministrazione Comunale di Alba sull’emergenza coronavirus. Ad Alba i residenti attualmente positivi al Coronavirus sono 3 di cui 0 ricoverati.

I decessi di persone affette da Covid-19 da inizio pandemia sono 72.

I guariti da inizio pandemia sono 1353.

I dati si riferiscono alla piattaforma Covid-19 a cui hanno accesso i Comuni realizzata dal Csi per la Regione Piemonte.

“I numeri dei contagi continuano ad essere contenuti, così come i ricoveri Covid a Verduno, 3 di cui nessuno in terapia intensiva e nessun nostro concittadino – spiega il sindaco Carlo Bo -. La campagna vaccinale ha raggiunto le 101.655 prime dosi e 64.705 seconde dosi, per oltre 166mila somministrazioni fatte da inizio anno”.