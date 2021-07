Al via la stagione teatrale estiva “Canelli in Plein air”

Il Comune di Canelli presenta “CANELLI IN plein air”, un ricco programma di eventi per l’estate, volti ad un atteso ritorno all’incontro dal vivo con il pubblico e i turisti e per valorizzare il proprio territorio.

Teatro e musica dal vivo con spettacoli per tutti i gusti, che si svolgeranno da luglio a settembre, in vari spazi all’aperto.

“La pandemia ci ha impedito di poter valorizzare il cartellone in programma al Teatro Balbo, allo stesso tempo ci ha stimolato nella ricerca di nuovi spazi e opportunità – commenta l’assessore alla Cultura Giovanni Bocchino – Grazie alla tenacia di Teatro degli Acerbi e dell’Amministrazione e con la preziosa partnership di Piemonte dal Vivo, daremo nuova linfa alla proposta teatrale e culturale della nostra Città”.

La stagione “CANELLI IN plein air” è realizzata dal Comune di Canelli in collaborazione con il Teatro degli Acerbi e con la Fondazione Piemonte dal Vivo. Ha il sostegno della Fondazione CRT e della Fondazione CRAsti. Il programma estivo è legato al progetto del Teatro Balbo, con un’inedita offerta di spettacoli all’aperto grazie ai main sponsor Bosca, Arol SpA e Fimer srl e dagli sponsor ENOS srl, Banca di Asti, Cavagnino & Gatti Macchine Etichettatrici, DRC Costruzioni Generali srl e Punto Bere srl.

La Fondazione Piemonte dal Vivo, che collabora alla programmazione della rassegna estiva di Canelli auspica che la ripresa in presenza dello spettacolo dal vivo possa essere per tutti i cittadini una iniezione di fiducia oltre che l’inizio di una ripartenza economica e culturale. “Ripartiamo nel massimo rispetto delle norme imposte dall’emergenza sanitaria ancora in corso e torniamo a parlare di teatro e di quanto bene possa portare a tutta la comunità che lo abita” afferma Matteo Negrin direttore di Piemonte dal Vivo.

Programma

Si comincia domenica 11 luglio alle ore 18 con un appuntamento per bambini (dai 6 anni) e famiglie in un nuovo spazio immerso nella natura, alla cascina La Moncalvina in reg. San Giovanni 126. In scena la compagnia “Onda Teatro” con il nuovo spettacolo “Simona. Storia di una calabrona”, di e con Silvia Elena Montagnini per la regia di Bobo Nigrone.

I giovani spettatori seguiranno la vita di questo simpatico animale alla ricerca della sua identità, per scoprire poi che, a volte, i limiti sono puri e semplici pregiudizi, e che il loro superamento è possibile, basta trovare la leva giusta.

Domenica 25 luglio 2021 alle ore 18.00 e ore 21, sempre alla Moncalvina “Il testamento dell’ortolano” del Teatro degli Acerbi, appuntamento organizzato direttamente dal Comune.

Il sapore è quello di una fiaba antica, ma i contenuti sono modernissimi, poiché si parla del legame di amore e cura per il Pianeta Terra, tema di grande attualità e importanza primaria. L’orto diventa un luogo in cui specchiarsi, in cui ritrovare le vicende famigliari, in cui scoprire il legame plurimillenario tra l’umanità e la Terra, che dobbiamo tutelare come eredità comune e ancor più come fonte di vita.

Venerdì 30 luglio alle ore 21.30 nel cortile Asilo Bocchino (via Alba 5) appuntamento serale con la grande prosa.

Il maestro delle scene Eugenio Allegri salirà sul palco con “La storia di Cirano”, in un libero ed originale adattamento da “Cyrano De Bergerac” di Edmond Rostand.

Un Cirano moderno, un futurista ante litteram, un poeta spadaccino, un amante disperato e fedele ed un generoso amico di un compagno d’armi rivale in amore.

Per raccontare questa bellissima storia piena di personaggi e di situazioni ci vorrebbe di solito un’intera compagnia teatrale; Eugenio Allegri, invece, fa tutto da solo, come nello storico ed indimenticabile “Novecento”.

Sabato 28 agosto alla sera, sempre al Cortile Asilo Bocchino, la commedia “Il cantiniere gentiluomo” del Teatro degli Acerbi.

Infine, di nuovo per bambini e famiglie alla Moncalvina, domenica 5 settembre al pomeriggio “Alice nel paese delle meraviglie” con il Teatro degli Acerbi

Saranno rispettati i protocolli COVID-19 per lo spettacolo dal vivo. Biglietti per spettacoli per bambini e famiglie a euro 5, quelli per adulti euro 10 intero, 8 ridotto.

L’appuntamento del 25 luglio è gratuito.

E’ necessaria prenotazione sul sito Appuntamento Web:

https://www.appuntamentoweb.it/it/piemonte/asti/canelli/canelli-in-plein-air/

Informazioni su: sul sito e sui social di Visit Canelli e Teatro degli Acerbi.