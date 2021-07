Al Castigliano di Asti terminati gli Esami di Stato con numerose eccellenze

Anche quest’anno, dopo un anno scolastico molto difficile per le chiusure a causa del covid, per la DAD e per le presenze al cinquanta per cento, sono terminati gli Esami di Stato al Castigliano di Asti.

Gli studenti dell’Istituto però hanno affrontato il colloquio d’esame con grinta e determinazione, presentando elaborati che hanno messo in luce le loro competenze sia teoriche, che pratiche e valorizzando le loro esperienze di PCTO. Infatti numerose sono state le valutazioni eccellenti nei vari indirizzi, sia nei corsi diurni che nel serale.

Complessivamente si segnalano tre valutazioni di eccellenza nell’indirizzo industria e artigianato moda made in Italy, otto valutazioni eccellenti di cui una lode tra corsi del diurno e serale nell’indirizzo servizi per la sanità e l’assistenza sociale e due valutazioni eccellenti nell’indirizzo manutentori (corsi diurni e serali).

L’istituto non ha reso i nomi degli studenti che hanno ottenuto il massimo dei voti.

A tutti gli studenti diplomati vanno i complimenti della dirigente Martina Gado e un augurio per un proficuo inserimento nel mondo del lavoro, sbocco preferenziale per un istituto professionale, o per il proseguimento degli studi. Sono sempre più numerosi infatti gli studenti del Castigliano che continuano con profitto gli studi all’ università, particolarmente presso UNI-ASTISS, confermando quanto sia proficua una collaborazione tra le diverse realtà scolastiche del territorio.