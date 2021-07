Agosto spumeggiante alla “Rava e Fava” di Asti

Per E-State in Rava & Fava agosto sarà un mese spumeggiante, ricco di proposte ed eventi nei due punti vendita astigiani di piazza Porta Torino e via Cavour.

Saranno due le giornate dedicate a Plastic free – zero rifiuti: sabato 7 agosto è previsto un focus sugli sfusi bio alimentari e sabato 21 sugli sfusi dei detersivi ecologici.

Sabato 14 sarà dedicato al Turismo Sostenibile e Responsabile con un info point su due realtà italiane consolidate in questo settore: ViandantiSì ed EquoTube.

Dal 4 agosto per un mese proseguono gli appuntamenti di Benessere d’Estate dedicato alla cura corpo: in via Cavour scopriremo le creme corpo Natyr mentre in piazza Torino i fanghi di alghe Guam e le argille Argital per trattamento corpo.

Sabato 28 ritorna in piazza Torino la Fattoria Di Vaira con formaggi ed ortofrutta dal Molise. Dal 18 agosto Back to school e Back to work per una ripartenza con i giusti snack bio ed equo e solidali. Una ripartenza che può prevedere nella nostra dieta un benefico apporto di frutta secca con eccellenze alimentari da tutto il mondo: dal 25 agosto è il momento giusto per scoprirla!

Sabato 28 agosto gradito ritorno a Viarigi per l’edizione 30+1 di SaltinPiazza – festival dell’Arte di Strada : anche quest’anno Rava e Fava sarà presente con il Mole Cola Point per promuovere il gusto fresco della Cola 100% italiana.

Tutti i dettagli -> AGOSTO 2021 RAVA E FAVA