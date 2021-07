“Agosto in città per una socialità comune”: a San Damiano d’Asti ritornano i laboratori per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni

Dopo l’ottimo riscontro della scorsa estate, a San Damiano d’Asti ritorna anche quest’anno “Agosto in città per una socialità comune: laboratori gratuiti per bambine/i dai 6 agli 11 anni”

“L’iniziativa è promossa dall’amministrazione comunale” spiega Martina Guelfo, consigliera con delega alle Politiche Giovanili, Sanità e Servizi Sociali “Ringraziamo le società sportive, le associazioni e i privati che anche quest’anno hanno collaborato con entusiasmo. E’ un’opportunità che offriamo alle famiglie, a loro chiediamo solo la massima serietà, di evitare di iscrivere i bambini e poi non mandarli.”

Il primo appuntamento è lunedì 2 agosto dalle 9 alle 12; l’iniziativa proseguirà fino alle prime due settimane di settembre.

L’iscrizione è obbligatoria, da effettuare entro il giorno precedente al laboratorio a cui si vuole prendere parte, presso l’ufficio servizi sociali, via mail a sociale@comune.sandamiano.at.it.

Per la modulistica: www.comune.sandamiano.at.it

Per info: 0141975056 int. 2

I bambini sono affidati a personale dedicato, tutte le attività saranno gestiste nel rispetto della normativa anti-COVID19. Sotto la locandina con il calendario della varie attività (clicca qui per scaricarlo in formato pdf —->>>> LABORATORI_ESTIVI__2_

Per i bambini che frequentano i laboratori è previsto anche un buono merenda che potranno essere utilizzati nei bari che hanno aderito al ritiro dei buoni.

I bar che intendono aderire all’iniziativa fornendo la merenda sono invitati a scaricare sul sito del comune (https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/avviso-per-bar-sandamianesi) e a restituire la bozza di accordo compilata e sottoscritta entro venerdì 23 luglio 2021 all’indirizzo mail: sociale@comune.sandamiano.at.it