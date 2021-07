Ad agosto orario ridotto alla Biblioteca Astense

Dal 3 al 28 agosto la Biblioteca Astense Giorgio Faletti osserva come di consueto l’orario estivo. L’accesso a prestito, consultazione e aree studio potrà avvenire solo al mattino, dal martedì al sabato dalle 9 alle 13.

In questi orari possibile accedere alle aree studio e al cortile esterno, dove è stato incrementato il numero di tavoli e sedie, senza prenotazione, fino ad esaurimento posti disponibili. Resta l’obbligo di utilizzo della mascherina, oltre al distanziamento e al limite di un solo utente per tavolo. Inoltre sarà possibile accedere liberamente alla Sala Colonne per chi desidera visionare di persona e prendere in prestito libri attingendo alla ricca selezione di volumi esposti, incrementata da recenti acquisti, inclusi testi per bambini.

Per il momento restano chiuse la sala riviste per la consultazione dei periodici e la Bibliobimbi.

Restano attivi i servizi di prestito su prenotazione telefonica o via mail e di consegna a domicilio, garantita grazie alla collaborazione di Auser per i lettori over 70 e per persone nell’impossibilità, anche temporanea, di raggiungere la sede.

Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it