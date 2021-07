A Tigliole tassa rifiuti più leggera: novità anche per l’ambulatorio medico e la scuola elementare di Pratomorone

Novità importanti giungono dal Comune di Tigliole sui temi tassa sui rifiuti, ambulatorio medico, scuola e centro estivo.

Per quanto riguarda la bolletta della Tari, sarà più leggera per la maggioranza dei cittadini tigliolesi: grazie ad un lavoro di recupero superfici, il 70% della cittadinanza a ottobre vedrà il segno meno nel conteggio della tariffa rifiuti. Sono infatti cambiati a livello nazionale il parametro di calcolo della Tari che si conteggia valutando al 50% il parametro di superficie dell’immobile e numero del nucleo familiare e non più con il rapporto 70 a 30.

Vale a dire che la tassa verrà calcolata equamente in base alla metratura dell’abitazione e al numero delle persone che vi abitano e che quindi un singolo che vive in un’abitazione grossa pagherà meno rispetto a una famiglia ad esempio di cinque persone che sta in un trilocale.

“Questo è stato possibile non solo per il cambiamento a livello nazionale dei parametri – spiega il sindaco Daniele Basso – ma anche grazie a un vero lavoro di censimento delle superfici fatto dalla società che si occupa dei tributi che ci ha permesso di aumentare il gettito e quindi di avere flessibilità nella bollettazione”. L’amministrazione ha poi deciso di esentare dalla Tari quelle 25 famiglie colpite maggiormente dalla pandemia e che si servono ancora oggi dei buoni spesa rilasciati proprio dal Comune.

“Dispenseremo dalla tassa anche quelle attività commerciali particolarmente colpite dalla pandemia – aggiunge il primo cittadino -. Mi riferisco a ristoranti, alberghi, bed & breakfast che sono parte fondante della nostra realtà tigliolese e che per colpa del covid hanno subito grosse perdite economiche. Saranno quindi esentate al 100% dal pagamento della Tari”. La prima rata tari avrà come scadenza i primi giorni di ottobre.

Sull’argomento ambulatorio medico, l’Amministrazione ha acquistato l’immobile di via Umberto I per ampliare l’ambulatorio medico che raddoppierà la sua capienza. Con un investimento frutto di contributi statali di 52 mila euro i locali, che prima erano privati, sono stati acquisiti dal Comune.

“L’ambulatorio si trovava in uno spazio privato e piuttosto ristretto – spiega ancora il sindaco -. Il covid ha evidenziato il limite di questa struttura che rappresenta un servizio fondamentale per la cittadinanza visto che ospita gli ambulatori dei due medici di base del paese. Abbatteremo anche le barriere architettoniche e avremo a disposizione uno spazi che ci permetterà anche di fare ragionamenti futuri per eventuali centri vaccinali”, precisa ancora Basso. La speranza dell’amministrazione è che i lavori di ristrutturazione possano terminare entro la fine dell’anno.

Da circa due settimane sono anche iniziati i lavori di efficientamento e riqualificazione della scuola elementare di Pratomorone. Un investimento da 100 mila euro a cui si aggiungono altri 25 mila euro per il lavori di rifacimento del pavimento della palestra danneggiato dalla forte ondata di maltempo di tre estati fa. Nella scuola che ospiterà 43 alunni verranno rifatti il tetto e cambiati gli infissi.

Buoni numeri anche per l’estate ragazzi organizzata per il secondo anno dal Comune e data in gestione alla cooperativa Jokko. “Tra bambini di materna elementari e medie abbiamo raccolto un’ottantina di iscrizioni”, conclude Basso.