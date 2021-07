A settembre nuovo corso di Confcommercio per diventare agente immobiliare

La Fimaa Asti – Federazione Italiana Agenti di Affari in mediazione immobiliare – di Confcommercio apre le iscrizioni al nuovo corso che si terrà nel mese di settembre per conseguire l’abilitazione alla professione di agente immobiliare.

Il corso, come previsto dalla normativa (DGR 31-4234), sarà erogato dall’ente di formazione di Confocmmercio Forter Piemonte accreditato presso la Regione. Le iscrizioni saranno aperte fino al 10 settembre ed i futuri allievi potranno rivolgersi per le informazioni presso gli uffici della Confcommercio di Asti in C.so F. Cavallotti n°37 .

Il Presidente di FIMAA Asti Enrico Fenoglio :”La nostra federazione da anni promuove la formazione sia per l’accesso alla professione che per l’aggiornamento professionale in termini qualitativi e trasferire un valore aggiunto esperienziale agli allievi”.

Il Direttore di Confcommercio Asti Claudio Bruno – conclude – :”La formazione professionale oggi è uno dei principali strumenti per fare la differenza nell’ottica della qualità e dell’offerta dei servizi alle imprese”.