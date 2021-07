A San Damiano d’Asti concluso il corso “Computer amico” rivolto ai pensionati

E’ stato molto apprezzato il corso “Computer amico” organizzato a San Damiano d’Asti dall’ADACON e rivolto agli anziani.

Ieri, mercoledì 7 luglio, sono stati consegnati gli attestati di fine corso dal sindaco Davide Migliasso che così ha commentato: “Abbiamo sperimentato questo corso per un gruppo di pensionati . È stata un bellissima esperienza molto apprezzata, che riproporremo a settembre”.

ADA (Associazione dei Diritti degli Anziani) nasce in Piemonte nel 1997 con l’obiettivo di aiutare gli anziani ad affrontare i percorsi burocratici e non, relativi alle prestazioni sanitarie, assistenziali, fiscali, nonché i piccoli problemi quotidiani. Altro filone in cui l’AdaCon da parecchi anni sta operando è quello relativo al tempo libero con l’organizzazione di gite, soggiorni e visite ai musei. L’AdaCon è una realtà radicata a livello nazionale con sede principale a Roma e in tutte le provincie del Piemonte: ad Asti e provincia si sostengono iniziative volte all’aiuto degli anziani in difficoltà coinvolgendo tutte le reti sociali del territorio.