A San Damiano d’Asti aperte le domande per le agevolazioni Tari per le utenze danneggiate dal Covid

Nell’ultima seduta del consiglio comunale di San Damiano d’Asti sono state approvate le nuove tariffe Tari e le relative scadenze.

“Abbiamo però previsto delle agevolazioni per quanto riguarda le utenze domestiche e non domestiche” spiega il sindaco Davide Migliasso. A partire da lunedì 12 luglio 2021 fino alle ore 12:00 del 10 agosto 2021, sono aperti i termini per la presentazione dell’istanza di agevolazione TARI 2021 per gli intestatari di avviso di pagamento TARI sia utenze domestiche disagiate a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sia utenze non domestiche che hanno subito chiusure a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Per quanto riguarda le utenze domestiche possono partecipare le persone fisiche regolarmente iscritte nella banca dati TARI del Comune di San Damiano d’Asti in possesso dei seguenti requisiti:

a) appartenere ad un nucleo familiare con un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 20.000,00, come risultante dall’apposita attestazione in corso di validità alla data di presentazione della domanda;

b) componenti nucleo famigliare ai quali sia già stata riconosciuta l’agevolazione relativa ai buoni spesa.

Per conoscere modalità e termini di presentazione dell’istanza, di concessione dell’agevolazione e per informazioni e contatti clicca qui —->>>> https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/tassa-rifiuti-2021-agevolazioni-utenze-domestiche

Per le utenze non domestiche possono partecipare i soggetti passivi TARI, attività economiche regolarmente iscritte nella banca dati TARI del Comune di San Damiano d’Asti, il cui codice ATECO dell’attività principale è stato oggetto di chiusure obbligatorie o alle restrizioni nell’esercizio dell’attività nel periodo relativo al I semestre 2021;

Per conoscere le modalità e termini di presentazione dell’istanza, di concessione dell’agevolazione e per informazioni e contatti clicca qui https://www.comune.sandamiano.at.it/it/news/copia-di-tassa-rifiuti-2021-agevolazione-utenze-dom