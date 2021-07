A Refrancore è tempo di Yelloween tra maschere spaventose e concorso letterario dedicato al mistero

Non si è potuto festeggiare Halloween per colpa del Covid? Allora si festeggia Yelloween! L’idea arriva dal Comune di Refrancore e dalla sua sindaca Roberta Volpato.

L’appuntamento per una serata all’insegna del mistero e del “giallo” (da qui il nome Yelloween) è per sabato 31 luglio nella piazza delle scuole per l’iscrizione al concorso “La maschera più orrida”. Dopo un giro in autonomia per il paese per la raccolta di dolcetti da parte dei partecipanti, alle 22,30 ci sarà la premiazione della maschera vincente.

L’evento sarà anche l’occasione per lanciare la prima edizione del concorso letterario autunnale “Inchiostro nero”, indetto dall’associazione di promozione sociale Cre.Ar.Te, il Comune di Refrancore e Gli amici della Biblioteca M. Quaglino.

Il concorso è suddiviso in 2 sezioni a tema giallo, thriller, noir o mistero:

A. Racconti Inediti ADULTI a tema giallo, thriller, noir o mistero a lunghezza libera, in lingua italiana scritti da autori adulti o alllevi delle scuole secondarie di secondo grado;

B. Racconti Inediti RAGAZZI a tema giallo, thriller, noir o mistero a lunghezza libera, in lingua italiana scritti da giovani autori che frequentano la scuola primaria o la scuola secondaria di primo grado.

Le opere devono essere spedite entro il 15 ottobre 2021 tramite posta elettronica ordinaria (no PEC) all’indirizzo inchiostronero2021@libero.it in formato word (.doc oppure .docx). L’organizzazione invierà messaggio di conferma dell’avvenuta ricezione.

All’opera dovrà essere allegata la scheda di partecipazione, interamente compilata. Le opere saranno identificate con un codice che verrà fornito ai membri dello giuria i quali valuteranno in forma anonima formulando un giudizio insindacabile e inappellabile. I premi per i primi tre classificati di ogni sezione consistono in libri e/o in buoni acquisto e/o omaggi offerti dagli sponsor del concorso. Gli autori manterranno la proprietà delle proprie opere. Ogni autore è responsabile dell’originalità di tutte le opere presentate e del loro contenuto, manlevando gli organizzatori da qualsiasi responsabilità.

La cerimonia di premiazione avverrà la notte di Halloween il 31 ottobre 2021.

Bando e modulo di partecipazione sono scaricabili sul sito del Comune (clicca QUI). Informazioni: Associazione Cre.Ar.Te. – Tel. 3402234122 E-mail:inchiostronero2021 @libero.it -Pagina facebook: Inchiostro nero