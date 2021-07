A Montabone consegnata la cittadinanza onoraria al Luogotenente Piercarlo Baldizzone

Domenica pomeriggio di riconoscimenti a Montabone. Il 18 luglio scorso, il sindaco Giovanni Giuseppe Gallo ha consegnato la cittadinanza onoraria al Luogotenente dei Carabinieri (in congedo) Piercarlo Baldizzone, nativo di Montabone e decorato con medaglia di bronzo al valore dell’Arma dei Carabinieri con decreto del Presidente della Repubblica per aver impedito, da solo e disarmato, una strage di trenta civili in Cambogia nel 1993.

Nell’occasione è stata consegnata anche una targa ricordo all’ex Sindaco Riccardo Pillone, per 24 anni già al servizio del paese e molto ben voluto per il suo impegno durante il servizio.

Alla cerimonia hanno presenziato il Presidente della Provincia di Asti Paolo Lanfranco, la consigliera provinciale Angelica Corino, il capitano Alessandro Caprio Comandante della Compagnia CC. di Canelli ed il Comandante Stazione di Bubbio, accolti dal Sindaco, vicesindaco, assessore e consiglieri di Montabone e diversi abitanti del paese.