A Mango terzo appuntamento con il “Mercatino nella terra del Moscato”

Domenica 18 luglio Mango ospita il terzo appuntamento con il “Mercatino nella terra del Moscato”.

Dalle ore 10 in piazza XX Settembre e al castello torna l’esposizione di bancarelle di antiquariato e artigianato, ed anche il Punto Ristoro curato dalla Pro Loco di San Donato, che offre un menu a base di Petto di tacchino con peperoni e bagnet dei Batù e pesche al Moscato d’Asti; mentre Casa Bardacchino propone gli agnolotti al burro e salvia. Il Punto Degustazione offre invece i vini delle cantine di Mango: Ca ed Curen, Degiorgis, Terrabianca, Federico Ferrero e Tintero. CI sarà poi il Punto Birra con il birrificio artigianale Cita Biunda di Neive. Come sempre, in piazza si potrà mangiare prenotando il tavolo oppure ordinare piatti e bevande per l’asporto.

Alle ore 10 e alle ore 12.30, presso il castello è prevista l’esibizione dei corsisti di Mangomusica 2021, con le classi di violino, chitarra e pianoforte. Dalle ore 11, presso l’ex asilo, giochi per i bimbi e racconti in compagnia dei volontari dell’associazione Manganum, che alle ore 16 accompagneranno i visitatori in una camminata panoramica sui sentieri della Gnomovia: un percorso di storie e avventure adatto ad ogni età.

Gli eventi si svolgeranno seguendo le norme anti contagio Covid-19. Info e prenotazioni: tel. 393.7241680. Info bancarelle e esposizioni: tel. 348.3167773.