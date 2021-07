A fine luglio a Belveglio due serate speciali con “Pub nel Parco”

Save the date! Incominciate a segnare in agenda una festa a cui non si deve mancare! A Belveglio si fa festa a fine mese con i festeggiamenti patronali 2021. La Pro Loco Belveglio & Friends organizza infatti la festa per ripartire in allegria e in sicurezza, nello spazio dell’area ricreativa “U. Luzi”.

Il programma prevede due serate di Pub nel Parco, venerdì 30 luglio e sabato 31 luglio, dove saranno serviti hamburger di Fassona Piemontese, salamelle, salsiccia e patatine, accompagnate da Birra commerciale e artigianale, bevande analcoliche, vino e cocktail.

Non mancherà la musica in entrambe le serate, con dj set e musica live.

Si concluderà domenica 1 agosto con il torneo di bocce “Memorial Nino Torresan”, poule a coppie categoria D/D. Per info e iscrizioni: Sig. Rubulotta 3331359822