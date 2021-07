A cosa serve un addolcitore di acqua

Un addolcitore di acqua è un dispositivo munito di speciali resine, che permette di trasformare i sali di calcio e magnesio disciolti nell’acqua in sali che non causano incrostazioni.

Il risultato è sorprendente, in quanto elimina la possibilità di depositi di calcare. Sui sanitari, sulle parti interne di alcuni elettrodomestici, nella pentola in cui cuociamo la pasta o il riso. L’addolcitore è un’apparecchiatura abbastanza semplice, munita di apposite resine scambiatrici, che possono entrare in contatto con acqua per uso alimentare. La sicurezza è massima e l’offerta di modelli di addolcitore Culligan permette a qualsiasi famiglia o comunità di trovare il modello più adatto per le proprie specifiche esigenze.

Acqua dolce, senza calcare

Sostanzialmente l’addolcitore rimuove dall’acqua dell’acquedotto la durezza dell’acqua, quindi gli ioni calcio e magnesio che sono solitamente in essa disciolti. In varie zone d’Italia la durezza dell’acqua è una problematica importante, che porta alla necessità di aumentare le dosi di detergenti utilizzate in alcuni elettrodomestici, come ad esempio la lavatrice; l’elevata durezza dell’acqua causa anche depositi su vari oggetti, dalla resistenza del boiler o della lavatrice fino ai sanitari del bagno. Con depositi eccessivi la lavatrice non riesce a scaldare in modo corretto l’acqua durante il lavaggio, i sanitari sono ricoperti da depositi in cui si accumulano anche lo sporco e i batteri, gli alimenti che si cucinano in casa non hanno un ottimo sapore.

Rimuovere il calcare

Con un semplice addolcitore si evitano tutte queste problematiche e anche mille altre. Ad esempio i detergenti per il corpo e i capelli non agiscono in modo corretto se usati in acqua eccessivamente dura; con l’acqua dolce invece si hanno capelli setosi, senza bisogno di utilizzare mille creme e sieri; la pelle è più morbida e dopo il lavaggio non si hanno problemi di alcun genere. Non solo, si risparmia anche in modo sostanziale sull’utilizzo di detergenti, sia per la pulizia della casa, sia per l’utilizzo di lavatrici e lavastoviglie. Si stima che con un addolcitore utilizzato in modo costante si piò risparmiare fino al 50% sull’acquisto di detergenti per la casa.

I guasti degli elettrodomestici

La presenza di calcare è anche tra le principali cause di guasti degli elettrodomestici. I depositi infatti rendono più difficoltoso il funzionamento di lavatrici, macchine del caffè, lavastoviglie. Se non si rimuove con regolarità il calcare il risultato può essere un guasto, che porta a una spesa significativa per la riparazione, o anche alla necessità di sostituire l’elettrodomestico. Utilizzando ogni giorno acqua addolcita si hanno molti meno guasti, un minor consumo di detergenti e di energia elettrica, un reale risparmio per il budget famigliare. Gli addolcitori sono muniti di valvola di controllo, che permette di regolare la durezza residua desiderata per l’acqua da utilizzare in casa, in modo da ottenere un risultato ottimale. Le apparecchiature di ultima generazione sono corredate anche di un sistema di disinfezione automatica delle resine, che garantisce la massima sicurezza dell’acqua addolcita.

Usare acqua addolcita ogni giorno

Stiamo parlando anche di diminuire l’inquinamento prodotto quotidianamente da una famiglia. In questo modo si riducono anche gli sprechi di detergenti di varia natura, così come si riduce anche il consumo di energia elettrica. La caldaia di casa, le tubature dell’impianto di riscaldamento, la lavatrice, il boiler, se privi di calcare funzionano sempre in modo ottimale. Al contrario, gli impianti e gli elettrodomestici con depositi di calcare devono usare più energia per ottenere il medesimo risultato. Un addolcitore è quindi una soluzione pratica a molteplici problemi, installabile anche in poco spazio e utilizzabile da tutta la famiglia.