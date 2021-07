A Cocconato si avvicina l’8° Motogiro delle Colline con la caccia al tesoro “alla ricerca dei punti AT66”

Sabato 24 luglio è in programma a Cocconato l’ottava edizione del Motogiro delle Colline, dedicata a tutti gli amanti delle due ruote e aperta ai motocicli dai 50cc in su.

L’organizzazione è a cura di AT 66, per una giornata in memoria dell’amico motociclista Antonio Tieppo. Si parte e si arriva liberamente e l’evento avrà anche una parte molto coinvolgente.

Non sarà infatti solo un giro panoramico, ma anche una sorta di caccia al tesoro aperta a qualsiasi tipo di moto/scooter/quad, dove gli equipaggi, muniti di cartina e indizi dovranno aguzzare la vista per cercare i punti AT66 , identificando con un selfie i luoghi e i bellissimi panorami. Al termine, gli equipaggi che avranno completato tutti i punti, riceveranno un biglietto per l’estrazione di un simpatico omaggio.

All’arrivo, dopo la certificazione della partecipazione vi sarà donata una ” moneta di Cocconato ” dal valore di 5 euro, spendibile in uno delle tanti alimentari o ristoranti di Cocconato.

La preiscrizione è obbligatoria scrivendo a AT66organizzazione@gmail.com

Tutte le info nella locandina.