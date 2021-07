A Cisterna d’Asti la presentazione della rivista “Il mio comune”

Venerdì prossimo, 23 Luglio 2021 alle 19, presso il “Museo di Arti e Mestieri di un Tempo”, Piazza Maggiore Hope 1 a Cisterna d’Asti, il Sindaco Renzo Peletto e Team Service Editore, presenteranno il periodico “Il mio Comune” dedicato a Cisterna d’Asti.

Il magazine è composto da cento pagine che forniscono il ritratto contemporaneo di Cisterna d’Asti, attraverso fotografie delle attività e delle vie del paese; si ottiene così un racconto ricco di sfaccettature, orgoglio per il proprio territorio.

Il giornale è coordinato e seguito da Cinzia Trenchi, giornalista, fotografa e scrittrice, specializzata in turismo enogastronomico, alimentazione e benessere, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cisterna d’Asti ed i suoi cittadini.

All’incontro, che si terrà al Museo di Arti e Mestieri di un tempo in Cisterna d’Asti, saranno presenti il Sindaco Renzo Peletto, Cinzia Trenchi, l’Editore Alberto Viarengo, e tutti coloro che hanno partecipato e supportato la realizzazione del magazine.

Alla presentazione seguirà un piccolo rinfresco con i vini e i sapori di Cisterna d’Asti.

L’evento seguirà le indicazioni suggerite per la prevenzione Covid 19.

Per informazioni: 347/4410551