A Celle Enomondo tutti in bici con l’inaugurazione del percorso “Scollinando tra Vini e Tartufi”

Dopo la preview dello scorso 13 giugno, si inaugura ufficialmente il percorso ciclopedonale che unisce sei Comuni astigiani, denominato “Scollinando tra Vini e Tartufi”.

L’appuntamento è per domenica 11 luglio in piazza a Celle Enomondo, alle 16.30, per la presentazione, e poi alle 17 partirà la pedalata di gruppo alla scoperta dell’intero percorso, di 73 km, che collega Celle, Revigliasco, Tigliole, Valfenera, Tigliole e San Damiano d’Asti, ideato da Su2Ruote.Bike.

Alle 19 è previsto il ritorno a Celle Enomondo dove i partecipanti troveranno ad attenderli un aperitivo accompagnato dall’esibizione della Banda Azzurra.

Si può partecipare con la propria bici oppure affittando una comoda ebike per godersi il percorso collinare, che permette di vivere a pieno ogni metro di bellezza che accompagnerà come filo conduttore di tutto il percorso (e chi scrive lo conosce molto bene, NdR).

Per prenotare l’ebike è necessario contattare entro mercoledì 7 luglio il numero 3482634013 . Il noleggio ha il costo di 15 euro.

