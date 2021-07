In un clima di festa è stato inaugurato ufficialmente il percorso ciclopedonale che unisce sei Comuni astigiani, denominato “Scollinando tra Vini e Tartufi”, con una coinvolgente pedalata di circa 20 km scarsi con centro nevralgico Celle Enomondo.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Celle, Andrea Bovero, che ha accolto con grande entusiasmo i sindaci e i rappresentanti degli altri Comuni coinvolti, insieme al Sindaco di Asti Maurizio Rasero, che ha voluto presenziare al momento inaugurale facendo un plauso a questa iniziativa che valorizza in modo importante il territorio di questa parte della provincia di Asti.

Circa un centinaio i partecipanti che hanno preso parte alla pedalata, chi con la bici muscolare, chi con l’ebike, per gustarsi il percorso con un po’ meno di fatica. E così, da Celle il gruppone è sceso a Tigliole, per un giro tra i Pianetti e Pocola, tornare a Celle e puntare sulla strada bianca che da Merlazza porta fino a San Damiano d’Asti, ai piedi della collina di Lavezzole, lungo il Borbore. Si è saliti, ridiscesi per i sentieri tra i campi di Merlazza e risaliti verso i boschi di Celle. Una sosta in piazza per ricompattare il gruppo e poi ancora un anello per passare da Revigliasco e percorre la Strà di Bosch, riaperta nella scorsa primavera.

La pedalata si è conclusa con un grande aperitivo in piazza a Celle dove è stata anche svelata la targa con il percorso intero, di circa 73 km, che collega Celle, Revigliasco, Tigliole, Valfenera, Tigliole e San Damiano d’Asti, ideato da Su2Ruote.Bike. Questa iniziativa, sposata dalle amministrazioni comunali locali, rappresenta un modo eccezionale per vivere il territorio.