A Castelnuovo Belbo possibilità di “baratto amministrativo” per chi non ha pagato i tributi comunali

Pagare le tasse con ore di lavoro: si chiama “baratto amministrativo” ed è un’opportunità offerta dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Belbo a coloro che per problemi economici non sono riusciti a pagare i tributi comunali.

Dal sito del Comune è possibile scaricare il bando finalizzato ad individuare cittadini contribuenti residenti nel Comune di Castelnuovo Belbo che hanno contributi comunali (TARI, IMU, TASI) non pagati nell’anno 2021, che vogliano svolgere attività di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi, piazza, strade, aree giochi, pulizia locali di proprietà comunale e interventi di manutenzione di arredo urbano, con finalità di interesse generale, a fronte di agevolazioni ed esenzioni dal pagamento dei tributi comunali.

Per individuare il monte ore che il richiedente può offrire, il Comune adotta il sistema della quantificazione per moduli: ogni Modulo è costituito da otto ore di lavoro; il valore economico attribuito ad ogni modulo ammonta a 60 euro. L’ammontare dell’agevolazione è stabilito nel limite massimo di 300 euro per cittadini singoli e famiglie e 500 euro per associazioni o gruppi di cittadini riuniti in forme associative.

I lavori saranno svolti entro il 31 dicembre 2021. La scadenza per inviare le richieste è il 29 luglio alle ore 12.

Bando e domanda di adesione sono scaricabili cliccando QUI.