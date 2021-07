A Castagnole Lanze torna il Festival Contro: ecco il programma dell’edizione 2021

Torna il Festival Contro a Castagnole delle Lanze in Piemonte. 11 giorni di musica dal vivo con uno spettacolo di cabaret in cartellone per celebrare il Festival della Canzone d’Impegno edizione 2021, che ritorna ricco di novità e con alcune conferme. Quest’anno, infatti, il divertimento sarà assicurato anche in caso di maltempo grazie al teatro tenda di ben 2000 mq.

Si comincia sabato 21 agosto con un gruppo che è diventato ospite fisso del Festival, la Shary band e si prosegue domenica 22 agosto con il grande ritorno dei Negrita sul palco di Castagnole. Martedì 24 agosto in concerto l’orchestra di Ennio Morricone, mentre nella serata di mercoledì 25 agosto arriva a scaldare il palco il rapper italiano Gue Pequeno. Il 26 agosto Arturo Brachetti si esibirà insieme alla Ensemble Symphony Orchestra. Due, come d’abitudine, le serate dedicate a I Nomadi col 30° Raduno Estivo Nomadi Fans Club che anticipa il doppio concerto di Sabato 28 agosto. Doppio anche l’appuntamento con la 162^ edizione della Fiera della nocciola domenica 29 e lunedì 30 agosto. Martedì 31, tornano altri amici del Festival Contro e si rinnova la serata di musica occitana con Lou Dalfin. A chiudere il Festival il 1^ settembre sarà il comico Andrea Pucci.

SABATO 21 AGOSTO

SHARY BAND

AGOST BIER FEST e DJ Set

Con oltre 200 concerti realizzati nel 2019, l’esperienza di 10 anni di tour invernali e 11 tour estivi la Shary band si attesta a buon diritto come il “Tributo nazionale alla disco dance” con uno spettacolo di medley dedicato agli ultimi 60 anni di musica ballabile.

DOMENICA 22 AGOSTO

NEGRITA

I Negrita – gruppo rock italiano – tornano dopo 6 anni sul palco di Castagnole delle Lanze per chiudere il loro tour estivo “La Teatrale Summer Tour 2021”.

MARTEDÌ 24 AGOSTO

ORCHESTRA DI ENNIO MORRICONE

Nel luglio 2020 ci lasciava uno dei più grandi compositori, arrangiatori e direttori d’orchestra italiani. Il Festival Contro lo ricorda con un concerto dedicato alla sua ricca e intensa produzione.

MERCOLEDÌ 25 AGOSTO

GUE PEQUENO

open act MENDOZA

Gué Pequeno è Cosimo Fini, classe 1980, rapper e produttore discografico italiano conosciuto fin dalla sua militanza nei Club Dogo. Dal 2005 inizia la carriera da solista attraverso cui inizia numerose collaborazioni, tra cui quelle con: Fabri Fibra, Emis Killa, Marracash e J-Ax. Ha ricoperto il ruolo di giudice a The Voice 2019 con Morgan, Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini.

GIOVEDÌ 26 AGOSTO

ARTURO BRACHETTI in concerto presenta:

PIERINO, IL LUPO E L’ALTRO: concerto di Ensemble Symphony Orchestra con il racconto di Arturo Brachetti, trasformista e illusionista italiano.

VENERDÌ 27 AGOSTO

NOTTE NOMADE . . . ASPETTANDO I NOMADI

Dalle ore 19.30 inizia l’attesa per il 47esimo Concerto Castagnolese e il 30esimo Raduno Estivo Nomadi Fans Club. Lungo le vie e le piazze del paese risuonerà la musica in una notte bianca con i negozi aperti e la serata gastronomica “I cortili della festa della Barbera in piazza”.

Alle 20.30 è in programma il concerto di CAROLA a cui seguirà il live della cover band SENSAZIONI. Conclude la serata il live della ROYAL PARTY BAND che presenteranno i più grandi successi dagli anni ‘80 ad oggi

SABATO 28 AGOSTO

Doppio concerto de

I NOMADI

18.30 primo concerto

21.30 secondo concerto

Si rinnova, come ogni anno dal 1967, l’appuntamento con I Nomadi nel ricordo di Augusto e Dante, per ripercorrere la storia e le nuove emozioni di una delle formazioni più amate d’Italia. Il XXX Raduno Estivo Nomadi Fans Club e il XLVII Concerto Castagnolese inizieranno alle 20. Cena su prenotazione.

DOMENICA 29 AGOSTO

162^ FIERA DELLA NOCCIOLA

dalle 20.00 serata gastronomica

alle 22.00 il concerto di Nino Buonocuore

Inaugurazione ore 9.00 per la festa dedicata alla nocciola con un’edizione speciale del mercato, degustazioni gastronomiche e tour in bici a cura della Miravigne Bike. Protagonista della serata gastronomica e della cena della nocciola, anche quest’anno, lo chef Diego Bongiovanni direttamente dalla trasmissione di Rai 1 “La prova del cuoco”.

Biglietto concerto a partire da 10 euro. Ingresso gratuito con cena prenotata

LUNEDÌ 30 AGOSTO

162^ FIERA DELLA NOCCIOLA

La festa riprende lunedì alle 8.30 e proseguirà tutta la giornata con tanta musica. Dalle 12.30 pranzo presso il Palanocciola e a chiusura dalle 21.30 serata gastronomica con le Friciule Castagnolesi e serata danzante con il ballo liscio dell’orchestra spettacolo I Roeri

MARTEDÌ 31 AGOSTO

LOU DALFIN

l gruppo musicale piemontese è nato nel 1982 e rivisita la musica tradizionale occitana rielaborandola e contaminandola con la musica moderna, affiancando agli antichi strumenti acustici, quelli più noti della musica rock, jazz e reggae.

MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE

Spettacolo: ANDREA PUCCI

Il cabarettista e monologhista milanese presenterà il suo nuovo spettacolo “Il meglio di . . .”

