A Canelli l’evento benefico dei Lions Club Asti Alfieri e Nizza Monferrato-Canelli con l’incontro con “Zia Caterina”

Sabato 17 Luglio dalle ore 17,30 presso il parco comunale del Vice di Canelli è in programma la presentazione del libro “Taxi Milano 25” sulla vita di Caterina Bellandi: una rivoluzionaria dei nostri tempi e i suoi super eroi.

Tale evento, organizzato dai Lions Club Asti Alfieri e Nizza Monferrato-Canelli, è il primo nella Regione Piemonte ed ha lo scopo di raccogliere Fondi per il Service di Oncologia Pediatrica a favore della Onlus Taxi Milano 25 e dell’Ospedale Regina Margherita. E’ prevista la presenza del Vice Presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e dei Sindaci di Asti, Canelli e Nizza Monferrato, oltre a quella del Governatore del Distretto Lions Club 108LA Regione Toscana, Giuseppe Guerra, del Governatore del Distretto Lions Club 108IA3, Pierfrancesco Marrandino, del 2° Vice Governatore del Distretto Lions Club 108Ia3, Oscar Bielli, del Past Governatore del Distretto Lions 108Ia3, Senia Seno unitamente a Presidenti ed Officers Distrettuali di Piemonte e Lombardia e con il Patrocinio del Comune di Canelli, del Distretto Lions Club 108IA3, del Distretto 108LA Toscana, del Lions Club Asti Alfieri.

Nel rispetto delle normative in atto, è obbligatoria la prenotazione del posto. Per info e prenotazioni nizzacanelli.lionsclub@gmail.com

L’Officer Distrettuale Maurizio Bologna (Presidente della Comunità RAF ELSA di Canelli) recependone il forte messaggio di solidarietà, ne ha proposto l’organizzazione, unitamente al Lions Club Alfieri di Asti, per la Regione Piemonte.

Chi è ZIA CATERINA?

Zia Caterina, ovvero Caterina Bellandi è una donna speciale che, dopo la morte del Compagno Stefano tassista a Firenze ne ha ereditato il TAXI MILANO 25.

Da quel giorno Taxi Milano 25 (e sono trascorsi oltre vent’anni), è un simbolo di amore, di assistenza e di servizio per i piccoli malati oncologici (i suoi super eroi) che trasporta con i genitori gratuitamente da e per l’Ospedale Mayer di Firenze ma, non solo.

Chi la conosce la definisce ..una rivoluzionaria dei nostri tempi, per uno dei suoi super eroi è: “ gentile, pazzerella, dolce. Lei morirebbe per noi” mentre il suo Taxi Milano 25 è ..” divertente, colorato e capace di dare spensieratezza ed allegria …”

Alessandra Cotoloni, poetessa e scrittrice, in un magico momento del suo percorso di vita, ha incontrato Zia Caterina ed è salita sul Taxi Milano 25. E, nasce dallo straordinario racconto il libro che sarà presentato nell’evento del 17 luglio (giorno scaramantico)

Dice di lei l’autrice:

“.. L’idea è nata nel momento in cui ho conosciuto Zia Caterina e sono rimasta colpita dalla sua grande energia che convoglia nel fare del bene. Caterina da vent’anni accompagna i bambini e le loro famiglie in un viaggio che non è solo fisico, ma è il viaggio della malattia. Lei li accompagna lungo un percorso particolarmente complesso e difficile, dove l’unica parola che si sente risuonare in testa è … guarire.

Alcune volte questo avviene, in altre purtroppo ciò non succede. Per questo il viaggio rappresenta un momento fondamentale di vera condivisione in cui la Zia è presente, anche solo restando in silenzio e magari tenendo la mano di un genitore durante la terapia o una operazione in corso di un figlio.”