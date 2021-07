A Canelli l’annuale Assemblea del Gruppo Costruttori Edili dell’Unione Industriale della Provincia di Asti

Martedì 13 luglio, presso il ristorante “I 3 Poggi” di Canelli, si è tenuta l’annuale Assemblea del Gruppo Costruttori Edili dell’Unione Industriale della Provincia di Asti.

In apertura dei lavori, il Capogruppo Fornaca ha dato lettura della relazione sullo stato del settore dell’edilizia a livello nazionale, regionale e provinciale sottolineando l’importante lavoro svolto dal Gruppo Costruttori nel corso dell’ultimo anno per la tutela degli interessi della categoria.

Costanti sono stati gli incontri tra i rappresentanti dei Costruttori e i vertici delle amministrazioni pubbliche e degli enti del territorio al fine di sensibilizzare questi ultimi sull’importanza di agevolare la partecipazione alle gare d’appalto, nel rispetto del norme, delle imprese del territorio ed anche di incentivare il recupero edilizio dei centri storici e dei borghi della Provincia di Asti. “E’ importante che gli enti pubblici e le imprese private sappiano cogliere le importanti opportunità del Superbonus 110% e del PNRR per una ripresa costante e duratura del nostro settore”, così il Capogruppo Fornaca.

Numerosi e proficui sono stati gli incontri con le organizzazioni sindacali di categoria. “Con loro abbiamo stipulato diversi accordi riguardanti una migliore gestione economica ed organizzativa degli enti bilaterali” ha sottolineato il capogruppo nel proprio intervento.

Al termine della Relazione del Capogruppo, è stata data la parola al dott. Federico Zardi relationship manager Piemonte di Gabetti Property Solution che ha svolto un interessante intervento sul tema “Transazioni immobiliari e investimenti capital market”

Dopo il saluto del Geom. Andrea Amalberto, Presidente dell’Unione Industriale della Provincia di Asti è’ stato il momento di una tavola rotonda, alla quale hanno partecipato Paola Malabaila Presidente di Ance Piemonte, il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Gabusi ed il capogruppo Carlo Fornaca.

Nel corso della tavola rotonda sono stati portati all’attenzione dei rappresentanti regionali i problemi che le imprese edili vivono quotidianamente e le loro richieste affinchè i decisori politici possano creare un terreno più fertile per la crescita dell’attività imprenditoriale. Nel corso dei loro interventi Carosso e Gabusi hanno evidenziato le prossime azioni che intendono intraprendere per cercare di incentivare le imprese private e cogliere le importanti opportunità che le misure di sostegno europee e nazionali metteranno in campo per la ripresa dell’economia italiana.

Al termine dei lavori si è tenuta la consueta cena sociale.