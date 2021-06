Welcoming Asti e Amnesty International Piemonte in piazza per ricordare e denunciare la morte di Moussa Balde

Welcoming Asti e Amnesty International Piemonte VdA hanno aderito all’appello e alla manifestazione promossa da ASGI, Giuristi Democratici, Antigone e altre associazioni a seguito della morte di Moussa Balde nel CPR di Torino, per ricordarlo e denunciare la ferita allo stato di diritto rappresentata dai CPR: “La morte di Moussa Balde, il 23 maggio, nei così detti “ospedaletti” del CPR di Torino, ci interroga, come cittadini e come giuristi, su alcune fondamentali questioni in merito al trattamento oggi riservato ai migranti”.

Welcoming Asti sarà presente insieme a tante altre persone e realtà il 4 giugno 2021, dalle ore 16.00, davanti alla Prefettura di Torino, in Piazza Castello. Per chi non potesse recarsi a Torino venerdì 4/06, Welcoming segnala che nel prossimo presidio mensile che organizzerà ad Asti, venerdì 18/06, sarà ricordata la morte di Moussa Balde e ci sarà un momento di approfondimento sui CPR.

Di seguito il comunicato ufficiale dei promotori dell’appello “Il CPR di Torino è una ferita nello stato di diritto” e l’elenco delle adesioni aggiornato: Appello e manifestazione per Moussa Balde e CPR

