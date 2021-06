Visita delle delegazioni CIF Asti alla mostra Le Madri della Repubblica a Palazzo Comunale di San Damiano d’Asti

Sabato 12 giugno, una numerosa delegazione delle donne del Centro Italiano Femminile- CIF Provinciale di Asti, CIF Comunale di Asti, CIF Comunale di Antignano, CIF Comunale di San Damiano d’Asti e CIF Comunale di San Martino Alfieri, si è recata in visita alla mostra “Le Madri della Repubblica”, allestita nella prestigiosa Galleria Ferrero del Palazzo Comunale di San Damiano d’Asti, organizzata dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Davide Migliasso in Collaborazione con Toponomastica femminile.

Una visita per riflettere sulla condizione delle donne italiane prima del 2 giugno 1946 e per la doverosa riconoscenza alle 21 donne che, proprio in quella data, furono Elette nell’Assemblea Costituente, tra cui Maria Federici, Prima Presidente Nazionale del CIF, e che accomunate dalla volontà democratica di contribuire attivamente alla vita politica, insieme segnarono una tappa fondamentale nella storia italiana: la loro presenza fu determinante per fare della Carta costituzionale lo strumento di affermazione dei diritti delle donne, della parità tra i sessi e di garanzia di emancipazione per le donne italiane.

Il gruppo CIF con le Dirigenti: Renza Binello, Componente del Consiglio Nazionale CIF, Paola Rizzotti, Presidente del Consiglio Provinciale CIF Asti, Anna Maria Migliarini, Presidente del Consiglio Comunale CIF Asti- Rosalba Tropea, Presidente Consiglio Comunale CIF San Damiano d’Asti, Maria Vittoria Saracco, Presidente Consiglio Comunale CIF San Martino Alfieri, è stato accolto nella Sala del Consiglio Comunale della Città con esemplare cordialità dal Sindaco Davide Migliasso e dalla Presidente del Consiglio Comunale Martina Guelfo.

“Vi ringrazio – ha detto il Sindaco Dott. Davide Migliasso – per essere intervenute così numerose questo pomeriggio. La presenza delle delegazioni CIF Asti trova il giusto nesso con la mostra; ringrazio in particolar modo la Presidente del Consiglio Comunale Martina Guelfo per il lavoro che ha svolto e sta svolgendo per la mostra e la Dott.ssa Giovanna Cristina Gado per aver organizzato questo pomeriggio.

Come Sindaco credo che sia fondamentale la parità di genere e per questo ho voluto che la mia lista fosse composta per metà da donne e per metà da uomini e in ossequio alla attuazione della parità di genere ho anche nominato Vicesindaca l’Arch. Elisa Bolle.

Siamo orgogliosi di avervi come ospiti e visitatrici”.

La Presidente del Consiglio Comunale Dott.ssa Martina Guelfo ha dichiarato: “Mi unisco ai ringraziamenti del Sindaco: anche con il caldo torrido di quest’oggi confermate e confermiamo che le Donne ci sono e sono fondamentali in tutti gli ambiti della vita pubblica e privata.

Ringrazio soprattutto la Dott.ssa Gado per il grande lavoro che sta facendo per la valorizzazione del ruolo delle Donne sul territorio astigiano e per l’enorme supporto che sta dando alla Città di San Damiano. La sua passione, determinazione e competenza sono preziosi e fondamentali per tutti noi. Vogliamo confermare e rinnovare la nostra gratitudine omaggiando il libro sulla storia della nostra Città scritto dalla Maestra Anna Maria Cirio alla Dott.ssa Giovanna Cristina Gado, alla Professoressa Paola Rizzotti Presidente Provinciale CIF Asti, alla Professoressa Renza Binello Consigliera Nazionale CIF e a Rosalba Tropea Presidente Comunale CIF di San Damiano d’Asti.

Auspichiamo che questo sia il primo di una serie di proficue iniziative comuni”

A ringraziare il Sindaco e la Presidente del Consiglio Comunale di San Damiano d’Asti sono intervenute Renza Binello, Giovanna Cristina Gado e Anna Maria Migliarini.