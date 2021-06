Violento temporale nell’Astigiano, diversi interventi dei Vigili del Fuoco

Un violento temporale con forti raffiche di vento si è abbattuto nel pomeriggio di oggi, domenica 20 giugno, sull’Astigiano.

Particolarmente colpite le zone intorno a Castell’Alfero e a Moncalvo dove si sono verificati alcuni danni alle abitazioni, e diversi alberi caduti; a Grazzano Badoglio è stato segnalato il crollo di un muro. Sono diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco di Asti in questi momenti per liberare la strada dagli alberi caduti e per verificare i danni alle strutture.