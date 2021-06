Villadeati, escursione notturna di Cammini DiVini

In considerazione della stagione estiva con temperature ormai molto calde, proseguono le attività serali di Cammini DiVini e questa volta ci spostiamo nel Comune di Villadeati con una nuova escursione tra paesaggi inediti e sentieri ombrosi visitando le numerose fontane del territorio. Il ritrovo è previsto per sabato 3 luglio a partire dalle 18,30 presso il circolo “Il Cortiletto” adiacente alla chiesa di San Remigio per le iscrizioni e partenza puntuale alle 19,30. Il percorso, abbastanza facile prevede un tracciato di quasi 8 km con meno di 250 m. di dislivello per un tempo stimato di quasi 3 ore di cammino.

Si parte in discesa uscendo rapidamente dal centro abitato fino a giungere alla prima fontana nei pressi del campo sportivo, da qui si entra nel bosco salendo lungo un piacevole e panoramico sentiero fino a tornare su strada asfaltata nei pressi della frazione di Lussello e costeggiando un’altra fontana. Da qui si sale e dopo aver abbandonato la borgata si torna nel bosco tra freschi e ombrosi sentieri incontrando altre caratteristici fontanili. Sbucati sulla strada che porta ad Odalengo Piccolo si inizia a scendere verso il centro storico di Villadeati per poi tornare al “Cortiletto” per un meritato ristoro.

Cosa è necessario portare: una lampada frontale, calzature sportive, scorta d’acqua e abbondante repellente per gli insetti (zanzare), inoltre i partecipanti non dovranno allontanarsi dalla guida per tutto lo svolgimento della manifestazione.

Il Costo per partecipare alla camminata è di 5 €

Per il ristoro finale è previsto un menù giro pizza:

pizza più bibita in lattina o birra da 33 o acqua 12€

N.B.: LA PRENOTAZIONE E’ OBBLIGATORIA – POSTI LIMITATI

CORONAVIRUS

Lo svolgimento delle escursioni proposte da professionisti è subordinato a disposizioni, protocolli operativi e regolamenti così come richiesti dai ministeri di riferimento e accolti dalla Commissione Tecnica Scientifica e Formazione di AIGAE. Ciò comporta, per quanto vi riguarda: avere con sé ed a portata di mano i necessari dispositivi di protezione individuale;

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI POTETE CONTATTARMI AI SEGUENTI RIFERIMENTI: Augusto Cavallo

Guida Ambientale Escursionistica e Istruttore SINW

Tel. +39 339 4188277 – e-mail: augusto.cavallo66@gmail.com

https://www.facebook.com/augustonordic/

https://www.facebook.com/groups/1722191187995377

https://www.facebook.com/events/1635155833361744/