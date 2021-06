Verrua Savoia, debutta la mostra fotografica itinerante Sacro & Monferrato

Sacro & Monferrato è il titolo della mostra fotografica itinerante che esordirà il 5-6 Giugno tra le mura della Fortezza sabauda di Verrua Savoia: un viaggio fotografico alla ricerca e scoperta delle chiese campestri in Monferrato: sparse tra le colline, per anni sono stati luoghi di fede ma anche di aggregazione sociale della popolazione, costituiscono tutt’oggi una testimonianza storica, artistica e identitaria della nostra cultura che rischia di perdersi per abbandono e per incuria.

L’esposizione fotografia è il risultato del lavoro sinergico di due associazioni: Gruppo Fotografi Monferrini, che riunisce appassionati di fotografia e Monferrato Tourist, associazione dedita allo sviluppo del territorio, una collaborazione nata con il principale scopo di riportare l’attenzione su questi piccoli gioielli, in quanto custodi di valori, patrimonio da tutelare ma anche risorsa per il territorio.

Gli scatti di oltre 40 chiese campestri monferrine ritratte nella loro forte relazione con il paesaggio circostante, sono stati realizzati dal Gruppo Fotografi Monferrini e saranno esposti negli storici locali della fortezza per tutto il weekend, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle 15 alle 18,30; per ogni chiesa campestre saranno inoltre indicate le coordinate gps relative alla loro collocazione sul territorio, in modo da poter essere facilmente individuate e raggiunte da chiunque voglia vederle direttamente.

“ E’ un progetto di cui siamo orgogliosi, in quanto nato in un periodo in cui tutto era fermo, ma con tenacia abbiamo pensato che era importante continuare a lavorare per programmare il futuro. Tra le due associazioni è stata una collaborazione diversa dal solito, ci siamo dovuti adattare al periodo di restrizioni, abbiamo organizzato la mostra trovandoci online e scambiando opinioni tramite mail e messaggi, in questo la tecnologia ci ha supportato ed è segno che dove c’è la volontà di fare per il territorio si supera qualsiasi ostacolo.”– spiegano gli organizzatori – “L’intento della mostra è sensibilizzare e far conoscere questi piccoli monumenti sparsi tra le colline che, vuoi per la loro semplicità, vuoi per la perdita di ruolo che hanno subito con il trascorrere del tempo e per la loro posizione dislocata dall’abitato, sono spesso abbandonati e sconosciuti a molti, soprattutto ai giovani.

Per la mostra abbiamo selezionato oltre 40 chiese campestri in base a criteri di conservazione, di accessibilità e di rapporto con il contesto, sono comunque molte di più e rappresentano una ricchezza per il territorio da valorizzare e promuovere. ”

Verrua Savoia è la prima tappa di un ciclo di esposizioni che avrà successivamente luogo in diversi paesi del Monferrato.