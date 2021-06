Variazioni per i bus della linea 4 di Asp nei pomeriggi di venerdì 2 e sabato 3 luglio

Venerdì 2 e sabato 3 luglio, in seguito alla chiusura al traffico del tratto di corso Alfieri tra via Bocca e piazza Alfieri, l’autobus della linea 4, in entrambe le direzioni, effettuerà variazioni di percorso a partire dalle ore 17.

Saranno soppresse le fermate di corso Alfieri e le fermate di corso Dante, all’angolo con via Verdi, sostitute dalle fermate provvisorie di via Monte Rainero, di corso Volta all’altezza della Casa di Riposo Città di Asti e di via Micca.

I bus della linea 4 seguiranno il percorso regolare fino alla corsa in partenza alle ore 16,29 dal capolinea di via Torchio e fino alla corsa in partenza alle ore 16,37 dal capolinea di N.S. di Lourdes.

Per informazioni: tel. 0141 434711, www.asp.asti.it e app AstiSmartBus.