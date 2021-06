Una camminata a Monale per lottare contro il diabete con il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti

Nella mattinata di domani, domenica 27 giugno il Lions Club Storici, Artisti e Presepisti d’Asti concluderà il proprio anno sociale e la presidenza di Maria Sabini con una camminata tesa alla lotta al diabete nel comune di Monale.

L’iniziativa denominata “Camminiamo Insieme” vedrà la collaborazione del comune di Monale e dell’Asti Nordic Walking e avrà il suo ritrovo in piazza Vittorio Emanuele I alle ore 8:45 e proporrà due percorsi: uno di 7, più semplice, ed uno di 10 Km, più articolato, per permettere a tutti di partecipare all’iniziativa benefica.

Durante l’evento infatti saranno raccolti fondi per la croce rossa di Monale che tanto si adopera per le famiglie bisognose del circondario.

L’intenzione dei soci Lions è quella di sensibilizzare inoltre la popolazione sull’importanza dell’attività fisica quale antidoto al diabete. All’evento sarà infatti possibile anche effettuare lo screening della glicemia grazie alla collaborazione della socia Rosaria Iglio.

“Secondo la Federazione internazionale del diabete, un diabetico su due non sa di soffrirne. Come Lions riconosciamo che i bisogni dell’umanità stanno cambiando e abbiamo scelto di supportare la causa del diabete per servire meglio la nostra comunità – afferma la presidente del sodalizio – Sono estremamente compiaciuta di chiudere un biennio di presidenza con un evento simile, perché “camminare insieme” sarà un modo simbolico ed incisivo per effettuare il passaggio delle consegne alla nuova presidente Raffaella Ferrari”.