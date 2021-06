Un intenso fine settimana a San Damiano d’Asti tra sport, mercatino animali e presentazione dell’Associazione Tartufai

A San Damiano d’Asti si appresta il mese di giugno sarà quello del ritorno verso una ritrovata normalità, sempre nel rispetto del momento storico particolare che stiamo vivendo.

Mentre si appresta a diventare comune covid free (a ieri, 4 giugno, i positivi erano solo due), tornano le manifestazioni e gli eventi con la grande attesa per l’edizione 2021 de “La Barbera Incontra”, in programma nel fine settimana dal 18 al 20 giugno. Intanto in questo primo week end di giugno sono già molti gli eventi in programma tra sport, mercatino animali e presentazione della nuova associazione Tartufai.

Oggi pomeriggio, sabato 5 giugno, presso lo stadio Norino Fausone è in programma un torneo quadrangolare regionale riservato alle formazioni Under 19 organizzato dalla locale società Spartak San Damiano. Il torneo vedrà la partecipazione, oltre che della squadra di casa dello Spartak, del Canelli SDS, Pecetto Calcio e del San Giacomo Chieri; le quattro squadre si sfidano in un girone unico. La prima partita è in programma alle 15.15.

Ingresso contingentato per il pubblico massimo 25% della capienza

Un altro importante appuntamento è la presentazione della nuova Associazione di Tartufai sandamianesi, denominata trees e truffle, in programma oggi pomeriggio, sabato 5 giugno, alle 18 in sala consiliare del palazzo comunale di San Damiano. “Crediamo fortemente nella promozione del territorio, nel turismo e nel l’associazionismo. Un Grande lavoro di squadra” il commento del sindaco Davide Migliasso.

Domani, domenica 6 giugno, è in programma il mercatino animali, presso Baluardo Palestro, con le solite regole senza costi, è necessaria solo documentazione veterinaria in regola. Sarà possibile esporre qualsiasi tipologia di animale, in quanto anche il problema aviaria è stato risolto.

Lunedì 7 giugno si svolgerà nuovamente il servizio di Sportello Legale del Cittadino. È possibile usufruirne dalle 9.00 alle 12.00 in Municipio. Si consiglia la prenotazione per una miglior gestione degli appuntamenti.