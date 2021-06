Ultimo appuntamento per l’edizione 2021 del Festival dei Diritti

Venerdì 11 giugno alle ore 18,30 appuntamento conclusivo della prima edizione del Festival dei Diritti organizzata congiuntamente dalla Biblioteca “G. Monticone” di Canelli e dal Consiglio della Biblioteca “M. Ginotta” di Barge (CN).

Il percorso sulla parità di genere (Il diritto di contare- Essere donna in Europa nel 2021) si completa con un gran finale: ospite d’eccezione l’europarlamentare Alexandra Geese, ideatrice del movimento “Half Of It”, la cui richiesta di una ripartenza alla pari per le donne, particolarmente penalizzate dalla pandemia, ha dilagato in Europa. La parlamentare europea, in quota ai Verdi tedeschi, ma profonda conoscitrice dell’Italia, dove ha vissuto e lavorato per anni, verrà intervistata da una firma prestigiosa della Stampa: Sara Ricotta Voza. Un giro d’orizzonte sulla condizione femminile in Europa vista dall’Europa.

L’evento potrà essere seguito in diretta sulla pagina facebook della Biblioteca Monticone e sul canale YouTube della Biblioteca di Barge, dove rimarranno a disposizione le registrazioni di tutti gli eventi proposti.