Tutto pronto per l’ottava edizione di Asti Benessere

E’ finito il conto alla rovescia per l’ottava edizione di ASTI Ben Essere ormai giunta ai nastri di partenza: lunedì 7 giugno l’inaugurazione è alle 9,30 è fissata ad Asti al Parco Emanuele Pastrone, via Atleti Azzurri dove l’APRI ASTI presenterà un’esposizione di materiale realizzato da ipo e non vedenti e volontari dell’associazione con dimostrazione dal vivo degli elaborati.

Un’edizione che ancora una volta ha dovuto adattarsi e reinventarsi in questo periodo difficile di pandemia. La scelta, come nel giugno 2020 è stata quella di proseguire nella proposta, senza interruzioni di edizioni. Una scelta faticosissima ma che alla fine ha permesso di allestire un programma ricco ed articolato.

Innanzitutto il format della manifestazione sarà diffuso sul nostro territorio grazie alla collaborazione e alla tenacia di numerosi centri , associazioni ed operatori del benessere olistico.

L’evento, per la prima volta, si svolgerà su 6 giorni : da lunedì 7 a sabato 12 giugno.

Saranno ben 20 i centri aperti e coordinati in rete con la segreteria organizzativa della Bottega Rava e Fava di Via Cavour 83 ad Asti.

Gli operatori ed i professionisti che svolgeranno la propria attività quest’anno saranno ben 41 proponendo un ampio ventaglio di discipline e tecniche olistiche; per il primo anno un centro medico specializzato e due farmacie hanno aderito con offerta di propri servizi.

I convegni specialistici in programma saranno due e si svolgeranno nel cortile del Foyer delle Famiglie in via Milliavacca 5 ad Asti.

Una parte fondamentale di ASTI Ben Essere sono fin dal suo nascere la parte dedicata ai Convegni di approfondimento.

Lo scorso anno si svolsero tutti in modalità on line; quest’anno, negli ultimi mesi, si è deciso di svolgerli di nuovo in presenza ma con diretta sulla pagina facebook dell’evento https://www.facebook.com/astibenessere/

Due saranno i convegni che si svolgeranno Sabato 12 Giugno all’aperto nel cortile del Foyer della Famiglie nel centro storico di Asti in via Milliavacca 5 . Preferibile la prenotazione in osservanza norme anti-covid allo 0141-321869.

Il primo convegno avrà come focus la postura in questo periodo fortemente sotto pressione ed il suo benessere valutata da tre punti di vista diversi : da un operatore shiatsu, da un fisioterapia e da un riflessologo plantare.

Il secondo ripropone il tema generale dell’evento: La cura attraverso la sana ed equilibrata alimentazione, la fitoterapia ed una presentazione della medicina quantistica.

Per consultare il programma completo, per prenotarsi alle singole attività e per seguire tutte le dirette video la pagina ufficiale della manifestazione è https://www.facebook.com/astibenessere/

La manifestazione adotterà tutte le regole per la sicurezza anti – COVID, rispettando il decreto aggiornato n.65 del 18/05/2021 e che ogni centro sarà obbligato a rispettare.