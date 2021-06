Trasporto scolastico 2021-2022 e speciale per allievi con disabilità: tutto quello che c’è da sapere

Anche per l’anno scolastico 2021-2022 la Città di Asti assicura il servizio di trasporto scolastico con scuolabus e il servizio di trasporto collettivo speciale per allievi con disabilità. Il servizio di trasporto scolastico con scuolabus è predisposto per i bambini frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie, prioritariamente residenti in Asti, che frequentano le scuole il cui bacino di utenza si estende in zone frazionali e/o extraurbane. Le linee sono attivate tenendo conto del numero degli allievi della scuola primaria ed il servizio può essere esteso agli allievi della scuola dell’infanzia.

Il servizio di trasporto scolastico collettivo speciale, invece, si rivolge ad allievi disabili certificati fisici, psichici e/o sensoriali, frequentanti scuole statali e paritarie della Città di Asti ed impossibilitati ad utilizzare autonomamente mezzi pubblici di trasporto.

Le domande online di iscrizione al “trasporto scolastico con scuolabus” ed al “trasporto scolastico collettivo speciale per allievi disabili” per l’anno scolastico 2021-2022, potranno essere effettuate dal 23 giugno al 25 luglio 2021 utilizzando la procedura presente sul portale del Comune di Asti (Comune di Asti – Servizi online – Accedi ai servizi online – Cittadini – Istanze online – Apertura pratiche – Servizi scolastici- Avvia pratica) oppure al link https://net.comune.asti.it/cmsasti/servizionline/cittadini/pratiche/istanzeonline.aspx

Il modulo di domanda dovrà essere compilato online con computer (NO tablet, NO cellulare) utilizzando la modalità di accesso tramite il sistema di riconoscimento SPID (Sistema Pubblici d’Identità Digitale). La compilazione delle richieste di trasporto è supportata da una guida operativa; è possibile ricevere assistenza per la compilazione della domanda rivolgendosi a uno dei CAAF convenzionati con il Comune di Asti. Le domande pervenute entro la data di scadenza concorreranno alla formazione delle linee degli scuolabus con percorsi, fermate ed orari di passaggio degli stessi. Le domande pervenute fuori termine e durante l’anno scolastico 2021-2022 potranno essere via via accolte in presenza di residuale disponibilità di posti sugli scuolabus, purché non comportino variazioni dei percorsi approvati sulla base delle richieste pervenute entro il periodo convenuto (25.07.2021).

La modalità online di presentazione delle domande introdotta per la prima volta nel 2020, viene riconfermata per l’anno scolastico 2021-2022 avendo incontrato il parere favorevole del Sindaco Maurizio Rasero e dell’Assessore Elisa Pietragalla perché più agevole per le famiglie richiedenti e rispondente alla necessità di rendere più veloci ed efficienti le procedure.

Si ricorda che l’organizzazione di entrambi i servizi di trasporto, potrà subire modifiche in relazione all’evolversi dell’emergenza pandemica e delle relative disposizioni che potrebbero essere emanate dalle Autorità competenti in materia.

Per ulteriori informazioni su entrambi i servizi di trasporto scolastico contattare telefonicamente il Servizio Istruzione e Servizi Educativi della Città di Asti (tel. 0141 – 399 517/401 operativo dal lunedì al venerdì ore 8.30-13.00).