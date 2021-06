Trasferimento degli uffici Inail di Alba in piazza Medford 1

Dal 7 giugno 2021 sono gradualmente iniziate le operazioni di trasloco per trasferire gli uffici Inail di Alba presso la nuova sede che sarà ubicata in piazza Medford 1 (locali dell’ex Tribunale).

Per portare a termine il trasloco la sede sarà chiusa al pubblico nei giorni 16, 17 e 18 giugno; in caso di urgenza sarà comunque possibile contattare il personale inviando un’e-mail a alba@inail.it

I servizi riprenderanno regolarmente il 21 giugno 2021 presso la nuova sede. Restano invariati i recapiti e-mail e telefonici alba@inail.it, alba@postacert.inail.it e 0173 444511