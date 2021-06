Tramonto in vigna con pic nic gourmet, esperienze esclusive in Monferrato con Bed&Tours

Bed & Tours di Castelnuovo Belbo organizza esperienze esclusive in Monferrato. In particolare, ogni sabato sera, la proposta è di un tramonto in vigna con pic nic gourmet, dopo un tour lungo uno spettacolare percorso collinare tra le vigne patrimonio UNESCO del Monferrato, fino alla panoramica “Big Bench del Nizza”.

Il picnic si svolge presso un suggestivo rustico, aperto in esclusiva per i partecipanti al pic nic, tra i floridi vigneti DOC e DOCG, dove si attenderà il tramonto degustando vini del territorio con pregiate specialità gastronomiche locali.

Per informazioni e tariffe:

Bed & Tours – Castelnuovo Belbo

347 6967890

info@bedandtours.it

E’ obbligatoria la prenotazione anticipata.