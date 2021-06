Torneo Refugee Teams, la squadra di Asti vola alle finali

E’ stata disputata domenica scorsa a Milano la fase interregionale del torneo Refugee Teams. La squadra del progetto SAI (ex Sprar) Prometeo – Comune di Asti e Piam, già prima classificata piemontese, è risultata vittoriosa anche in questa seconda fase contro le formazioni di Lodi, Cremona, Bonorva e Bosco Chiesanuova.

“E ora i nostri ragazzi si preparano a partecipare alla finale nazionale Final Eight in programma a settembre a Roma. In bocca al lupo Ibrahima, Narcisse e Yacouba!” è il commento orgoglioso del Piam Asti (Progetto Integrazione Accoglienza Migranti).

Il torneo Refugee è parte integrante del progetto Re.te, promosso dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC, rivolto ai minori stranieri accolti in Italia e finalizzato a favorire i processi di inclusione attraverso lo sport.