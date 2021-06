Torna “Moncalvo in danza” con il Summer Camp e il Gran Galà: edizione nel ricordo dell’étoile Carla Fracci

Dopo lo stop dello scorso anno a causa della pandemia, Moncalvo torna capitale della danza nel periodo fra la fine di giugno e gli inizi di luglio quando accoglierà i partecipanti ai nuovi workshop di una manifestazione in procinto di spegnere le sue prime tredici candeline.

Si tratta di “Moncalvo in Danza” che fa il suo trionfale ritorno con il Summer Camp dedicato alla formazione e previsto presso la suggestiva location di Orsolina28, il prestigioso centro di danza internazionale che sorge fra le campagne che circondano il centro monferrino. Qui un pool di docenti di grande fama e riconosciuta bravura si alterneranno fra le lezioni di danza classica e moderna e contemporanea rivolte esclusivamente a danzatori dei livelli intermedio (12-15 anni) e avanzato (oltre i 16 anni). Per quanto riguarda la danza classica (con lezioni accompagnate al pianoforte dal Maestro Cosimo Santoro) i workshop verranno tenuti dai docenti Anbeta Toromani, Cristina Saso, Piero Martelletta, Francesca Siega e Rosanna Filipponi mentre, per quanto concerne la danza moderna e contemporanea, a curare le lezioni saranno Kledi Kadiu, Mauro Astolfi, Fabrizio Prolli, Nicola Benedetti, Barbara Gatto ed Alessandra Schirripa.

“Per garantire i più efficaci standard di sicurezza – spiega il direttore dell’evento Massimiliano Vacchina – abbiamo improntato questa nuova edizione sul massimo rispetto delle regole e sulla scelta di coinvolgere solo livelli intermedi e avanzati e con numeri molto contenuti.”

Saranno infatti una cinquantina i danzatori che raggiungeranno Moncalvo per prendere parte alle attività di Moncalvo in Danza, provenienti da tutta Italia, dal Veneto alla Puglia passando per Emilia Romagna, Piemonte ed altre regioni ancora. Tutti gli iscritti si saranno anticipatamente sottoposti a tampone con referto di negatività e durante la settimana formativa non verranno a contatto con altri accessi, per garantire l’incolumità di tutti.

L’unico momento di apertura al pubblico esterno sarà la serata di “Gran Galà” di sabato 3 luglio presso nel nuovissimo palcoscenico all’aperto dell’Open Air Stage, ricavato nel contesto paesaggistico collinare che caratterizza Orsolina28. Qui si esibiranno i ballerini delle scuole partecipanti al Summer Camp 2021 e una giuria d’eccellenza composta dall’étoile Luciana Savignano e i Maestri Mauro Astolfi, Piero Martelletta e Michele Olivieri, decreterà i vincitori. Verranno attribuiti premi ai primi tre migliori classificati, al miglior solista e il Premio Assoluto “Moncalvo in Danza 2021”.

L’ingresso del pubblico è gratuito (fino ad esaurimento dei posti disponibili) ma occorre la prenotazione anticipata, condizione obbligatoria per poter accedere al Gran Galà con ritrovo alle ore 19, per poter godere delle avvolgenti luci del tramonto. È possibile comunicare l’adesione indirizzandosi alla e-mail info@moncalvoindanza.it.

“Anche quest’anno – aggiunge Vacchina – Carla Fracci, l’étoile italiana della danza, aveva confermato la volontà di prendere parte alla serata invece ci troviamo a piangerne l’assenza. Vogliamo dedicarle questa edizione di ripartenza proprio per il grande incoraggiamento che ha sempre avuto verso la nostra rassegna e la sua presenza costante senza la quale certamente ‘Moncalvo in Danza’ non potrebbe rappresentare quello che invece è oggi in termini di popolarità nazionale fra gli eventi dedicati alla danza”.

Moncalvo in Danza conta sul partner ufficiale Orsolina28, sulla collaborazione con CSEN e CSEN Danza e sullo sponsor Fassa Bortolo.

Per ulteriori informazioni inerenti le molteplici attività di Moncalvo in Danza 2021, è possibile contattare lo staff all’indirizzo: info@moncalvoindanza.it o consultare direttamente il sito internet www.moncalvoindanza.it

Nella foto: Massimiliano Vacchina e Carla Fracci nell’edizione 2019 (Ph. Davide Gallina)