“Ti racconto Villafranca”: Ottavio Coffano ospite speciale

Scoprire Villafranca in modo diverso, con una visita guidata piena di curiosità: l’appuntamento, proposto da Comune ed Ecomuseo del Basso Monferrato Astigiano, è per sabato 3 luglio e coinvolgerà, in particolare, il centro storico.

“Ti racconto Villafranca” sarà un piccolo viaggio tra passato e presente che non mancherà di stupire. I protagonisti: l’arte, la storia e le delizie, perché un paese si può narrare attraverso chiese e monumenti, ma anche avvicinandosi ai nuovi prodotti della terra: qui crescono lo zafferano, la canapa e il malto.

“Villafranca ha molte cose da raccontare: scoprirle sarà un piacere” anticipa il sindaco Anna Macchia, che condurrà la visita insieme all’assessore Delfina Noto (Cultura), Paola Martignetti dell’Associazione Itineraria® e Vincenzo Monastra Varrica della Malteria Monferrato. Ma ci sarà anche un ospite speciale. “Il pittore e scenografo Ottavio Coffano – annuncia Macchia – racconterà dal punto di vista artistico la chiesa barocca di Sant’Elena che domina il paese. Siamo orgogliosi della sua partecipazione, di essere suoi allievi per un giorno”.

E un libro uscito di recente, “Io c’ero”, delle autrici astigiane Laura Nosenzo e Loredana Dova, si aprirà per raccontare una storia di Resistenza locale: quella del giovane partigiano Giovanni Rolfo, “Vanni”, ribelle della 21ª Brigata San Damiano vissuto a Villafranca.

La visita culturale, a partecipazione gratuita ma con prenotazione obbligatoria, inizierà alle 9,30 davanti alla chiesa di Sant’Elena costruita tra il 1645 e il 1652 per volontà del villafranchese Giacomo Goria, vescovo di Vercelli.

Seconda tappa, l’ex chiesa di San Giovanni Evangelista, già utilizzata come teatro e destinata a diventare sede della scuola “Progetto Futuro Musica” (il Comune sta concludendo i lavori di recupero). Durante la sosta si parlerà di altri edifici di culto e del castello scomparso di Villafranca.

Alle 11 appuntamento in sala Bordone per la presentazione del libro “Io c’ero. Cinquantuno storie dal fascismo alla liberazione”. Parteciperà l’autrice Laura Nosenzo. Ileana Spalla leggerà i brani di alcuni testimoni, presenti all’incontro: Annamaria e Franco Rolfo (Villafranca), figli del partigiano “Vanni”, Elena Berta (Cantarana), il cui padre Domenico riuscì a scappare dal lager tedesco 2-20 di Hilkerode, la staffetta Teresa Ebrille, “Treccia” (Castagnole Lanze), mamma dell’autrice. Anche Ottavio Coffano racconterà alcune vicende familiari legate alla guerra e alla Resistenza. La Provincia, che ha coeditato “Io c’ero” con Araba Fenice, sarà rappresentata dal consigliere Andrea Gamba.

Alle 12.30 pranzo libero o, per chi lo desidera, nel Salone Gai con i piatti della Pro Loco arricchiti da prodotti (carne, zafferano, canapa) made in Villafranca. Menù a 15 euro, acqua e caffé inclusi: carne cruda “la rondine”, tomini con miele e nocciole, tajarin burro e salvia aromatizzato allo zafferano, baci del re (baci di dama alla canapa), canabun (brutti e buoni alla canapa), fiordilatte. Prenotazione obbligatoria entro il 30 giugno al 335.7006717.

Alle 15 visita alla Malteria Monferrato, una delle eccellenze del territorio, per scoprire i segreti del malto e della birra, dalla fase della coltivazione a quella produttiva.

Alla giornata saranno ammessi i primi 50 partecipanti che si iscriveranno allo 011.4347954: prenotazioni già aperte.

Termine programma intorno alle 17.

Nelle foto: Ottavio Coffano, ospite di “Ti racconto Villafranca”; Annamaria e Franco Rolfo con la camicetta fatta col paracadute recuperato dal padre partigiano.