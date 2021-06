Tanti studenti premiati alla Giornata del Merito dell’IIS Alfieri di Asti

E’ stato il cortile del Palazzo del Michelerio ad ospitare la cerimonia di premiazione degli studenti meritevoli dell’IIS Alfieri di Asti, nel pomeriggio di martedì 22 giugno.

“Da tempo il Consiglio di Istituto avrebbe voluto organizzare un evento di consegna delle borse di studio, il giusto riconoscimento agli studenti che ogni giorno affrontano con impegno e senso di responsabilità il percorso scolastico, consapevoli che stanno costruendo il loro futuro.” – spiega la Dirigente Scolastica Stella Perrone.

La pandemia ha “congelato” la possibilità di realizzare eventi con “grandi numeri” in presenza, ma un momento come quello che si è svolto martedì scorso deve avere la possibilità di incontrare lo sguardo dei ragazzi, di leggere l’emozione nei loro occhi.

“Grazie alla disponibilità del Sindaco di Asti che ha concesso di svolgere la cerimonia nella bella cornice del Palazzo del Michelerio, all’aperto, l’IIS Alfieri è finalmente riuscito ad organizzare l’evento avendo la preziosa occasione di incontrare più di 82 studenti, potendoli così incoraggiare a continuare a credere che l’investimento migliore che possano fare sia quello di investire nella cultura.” Prosegue la Dirigente Scolastica.

Presenti gli studenti premiati, accompagnati da un familiare o da un amico, la dirigente scolastica Stella Perrone, insieme ad alcuni docenti dello staff del dirigente, i proff. Iolanda Rega, Andrea Varaldo, Rossana Levati, Antonietta Galanzino e Andrea Bertelli, il Presidente del Consiglio di Istituto, avv. Riccardo Marinetti, la DSGA Maria Teresa Di Matteo.

L’introduzione è stata a cura del Sindaco della città Maurizio Rasero e del Presidente della Provincia, Paolo Lanfranco.

Scuola e territorio insieme, uniti nella convinzione che la scuola sia il futuro del nostro Paese.

Sono stati consegnati attestati e borse di studio per gli studenti meritevoli dell’I.I.S. Vittorio Alfieri delle tre sedi, liceo artistico, liceo classico, Istituto professionale “Q. Sella”, relative all’a.s. 2019/2020, i premi e gli attestati di merito per la partecipazione al Progetto “Diventiamo cittadini europei – a.s. 2019/2020” indetto dalla “Consulta Europea” del Consiglio Regionale del Piemonte, i premi e gli attestati per la partecipazione al Progetto di Istituto “Illustra il nostro Protocollo” – a.s. 2020/2021.

“Un ringraziamento per il successo degli studenti – conclude Perrone – va ai loro docenti che nel periodo della didattica a distanza hanno messo in atto nuove strategie affinchè potesse continuare il magnifico rapporto docente-studente. Insegnare nella scuola secondaria è una grande impresa, quella di portare “la vita” tra i banchi di scuola; i docenti hanno il compito di formare cittadini attivi e consapevoli, in grado di affrontare le sfide dell’attuale società, quali la lotta contro gli estremismi, il terrorismo, i cambiamenti climatici, il superamento della povertà, la crisi della disoccupazione giovanile. Insegnare significa suscitare interesse, passione, curiosità, accompagnare gli studenti in un grande viaggio alla scoperta di se stessi, degli altri e del mondo, un viaggio impegnativo nel quale conta il percorso più della meta.”