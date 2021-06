Stefano Borsello della Errebi di Asti ospite al mobilityhub on track per parlare di futuro della mobilità

Martedì 15 giugno 2021, all’Autodromo di Vairano (PV) si è tenuta la prima edizione del Mobilityhub On Track, fiera B2B sulla Mobility Transformation ideata e creata da BtheONEAutomotive, in collaborazione con QuattroRuote Professional.

Per l’occasione Stefano Borsello, AD e Direttore marketing del gruppo Errebi di Asti, è stato invitato come ospite per parlare di mobilità e futuro del settore automotive.

Al workshop “Botteghe o flagship della mobilità?” erano presenti circa 100 persone, che hanno ascoltato con attenzione e interesse la visione dell’Amministratore delegato Errebi.

“La mia idea, come dice anche il nostro claim, è quella di una mobilità a 360° – sottolinea Stefano Borsello – che mette al centro il cliente e ne soddisfa tutte le esigenze con soluzioni personalizzate e un servizio completo, che parte dalla consulenza e prosegue per tutta la vita dell’auto e anche dopo!”

L’evento ha inoltre rappresentato una bella opportunità per il brand Errebi di entrare in contatto con altre realtà del settore e condividerne prospettive future e, afferma l’Amministratore delegato dell’azienda, “mi ha fatto anche molto piacere trovare una condivisione di idee sulla mobilità futura che coinvolge tutta l’Italia, da Nord a Sud. Questo significa che stiamo percorrendo la strada giusta.”