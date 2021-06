Spettacolo, tra i vincitori dei contributi del bando “Not&Sipari” della Fondazione CRT undici enti astigiani

148 produzioni di musica, teatro e danza sono pronte a “tornare in scena” con i contributi, per complessivi 1,2 milioni di euro, assegnati da Fondazione CRT ai vincitori del bando Not&Sipari, dedicato alle rassegne culturali e agli spettacoli dal vivo.

A beneficiare delle risorse sono associazioni non profit, enti locali e istituti didattici di alta formazione, che promuovono sia grandi rassegne sia eventi di rilevanza locale in presenza e online, in considerazione dell’incertezza legata alla pandemia.

“Le risorse della Fondazione CRT, che hanno contribuito negli anni ad arricchire capillarmente l’offerta culturale del territorio, diventano ancora più importanti in questa fase: sono un vero e proprio strumento di resilienza e un ‘collante’ per le comunità, ridando ossigeno ai centri di produzione culturale particolarmente colpiti dalla crisi”, afferma il Presidente della Fondazione CRT Giovanni Quaglia.

“Rimettere in moto la cultura e, in particolare, il segmento dello spettacolo dal vivo, significa far ripartire un settore economico con le sue maestranze e i suoi lavoratori, sostenendo e incoraggiando l’innovazione, l’interdisciplinarietà, l’introduzione di modelli di business sostenibili lungo tutta la filiera”, dichiara il Segretario Generale della Fondazione CRT Massimo Lapucci.

Not&Sipari ha sostenuto fino ad oggi oltre 3.800 iniziative, per un totale di oltre 41 milioni di euro.

Nell’Astigiano sono stati undici i progetti finanziati, di seguito l’elenco:

Associazione Craft: contributo a sostegno del progetto patric

Associazione Divertimento Ensemble: Contributo a sostegno del progetto Rondò in Monferrato 2021

Comune di Viarigi: Contributo a sostegno del progetto Saltinpiazza 2021 – XXXI edizione

Associazione culturale Asti Classica Orchestra Sinfonica di Asti: Contributo a sostegno del progetto Piemonte in musica 2021

Casa degli Alfieri società cooperativa: contributo a sostegno del progetto Cunté Munfrà e terre di racconti 2021 – dal Monferrato al mondo

Comunità delle colline tra Langa e Monferrato: Contributo a sostegno del progetto Paesaggi e oltre 2021 teatro e musica d’estate nelle terre dell’unesco – XX edizione

Comune di Monastero Bormida: Contributo a sostegno del progetto Rassegna musica & teatro nel borgo – XIX edizione

Comune di San Damiano d’Asti: Contributo a sostegno del progetto La Barbera incontra 2021 – 7° festival agrimusicalleterario

Teatro degli Acerbi società cooperativa: Contributo a sostegno del progetto Teatro in terra astesana 2021. Un anno di spettacoli ad Asti e nei comuni della provincia e dintorni

Comune di Castelnuovo Don Bosco: Contributo a sostegno del progetto festival teatrale ‘Basta che siate giovani!’ Teatro dal nord al sud dell’Astigiano

Associazione culturale joint music: Contributo a sostegno del progetto ‘Acusticaudit’