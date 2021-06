Soggiorno estivo a Cattolica proposto dalla Provincia di Asti

La Provincia di Asti, dopo il forzato periodo di sospensione legato alla situazione pandemica, ripropone, in settembre, un soggiorno climatico a Cattolica, rivolto ai residenti nei comuni dell’astigiano.

“La Provincia – commenta il Presidente Paolo Lanfranco – è lieta di ripartire, in un clima più sereno dal punto di vista sanitario, con i Soggiorni Marini dedicati agli “over 60”, riproponendo l’iniziativa di “Fine Estate” a Cattolica. Abbiamo cercato di garantire, laddove possibile, i servizi diretti agli utenti che da sempre hanno manifestato alto gradimento e soddisfazione del servizio offerto. Un gradimento che ci spinge a rinnovare l’invito a partecipare numerosi anche all’edizione “straordinaria” 2021”.

“E’ l’ennesimo segnale che le attività dell’Amministrazione stanno ripartendo – sottolinea la Vice Presidente Francesca Ragusa – ed è un’emozione poterlo condividere con una platea che, nel corso degli anni, è cresciuta sensibilmente dimostrando di accogliere con entusiasmo il nostro invito a trascorrere un periodo di vacanza in serenità, in un hotel a gestione familiare dove venga garantita la massima sicurezza”.

Si evidenzia che, laddove la situazione epidemiologica, tenuta in costante attenzione, subisse un determinante peggioramento, il soggiorno non verrà effettuato. La struttura prescelta, l’Hotel Clipper, 3 stelle, gestito direttamente dai proprietari, sorge in una posizione strategica, a 50 mt dal mare, poco distante dalla centralissima via Dante. L’hotel dispone di ampi spazi comuni, sala ristorante, bar, e, compreso nel prezzo, anche del servizio spiaggia (un ombrellone e due lettini).

Nel rispetto delle norme anti Covid, quest’anno si procederà alle prenotazioni solo telefonicamente, dal 12 al 23 luglio 2021, facendo riferimento all’Ufficio Turismo della Provincia ai numeri 0141/433295 – 0141/433389.